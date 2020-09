Mercato anche in prospettiva per la Fiorentina, sempre a caccia di giovani talenti per il futuro. Tuttosport questa mattina in edicola riferisce di un interesse dei viola per il giovane Alessio Pinotti, attaccante classe 2003 in forza al Novara. Su di lui, però, la concorrenza è davvero serrata: ci sono infatti Pisa e Spal, ma anche e soprattutto il Milan.