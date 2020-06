Fiorentina stralunata. Iachini: perché 2 cambi su 5 solo nel recupero?

Squadra stralunata. C0sì Angelo Giorgetti definisce la Fiorentina nella sua analisi per La Nazione. La squadra viola non è andata oltre l’1-1 contro il Brescia ultimo in classifica. E sabato ci sarà la sfida alla Lazio. Iachini dovrà fare a meno degli squalificati Caceres e Chiesa.

Nello stadio sottovuoto il calcio è stralunato e stanco, il pareggio viola nasce da una confusione imprecisa – e anche un po’ sfortunata – che il cambio di modulo innesca soprattutto nel secondo tempo. E quando la Fiorentina resta in dieci per l’espulsione di Caceres, lo sbilanciamento in avanti diventa un boomerang: la parata al 95’ di Dragowski su Dessena è un memo che fa venire i brividi. Tutto molto surreale ieri sera: Iachini espulso va in tribuna e dirige la squadra come se fosse in panchina, ma senza la fantasia di Ribery (esausto nel secondo tempo) la Fiorentina si dibatte cercando soluzioni personali e finisce sfiancata. Non si capiscono molte cose della gestione tattica dell’allenatore viola, compresi i 2 cambi (su 5) effettuati nel recupero con Cutrone e Sottil per Ribery e Chiesa. Gli ultimi due esausti da tempo: la scelta di tenerli in campo è stata senz’altro figlia delle gerarchie e degli equilibri di spogliatoio, ma il risultato certamente non premia Iachini. Poca lucidità da parte di tutti. Chiesa negli ultimi minuti si becca fra l’altro un giallo evitabile e sarà squalificato sabato a Roma contro la Lazio. Nel recupero entrano Cutrone e Sottil per Chiesa: tre minuti per provare a vincere cercando di non perdere, con una classifica in cui brilla soprattutto il punto guadagnato contro il Lecce. I gol annullati a Ribery e Vlahovic sono piccoli rimpianti, perché il replay giustifica le scelte dell’arbitro: la verità è che la Fiorentina è stata superiore al Brescia fino a quando Ribery ha fatto la differenza, meritandosi ampiamento un gol: Papetti gliel’ha tolto con il recupero prodigioso sulla linea di porta. Resta la realtà della classifica e la preoccupazione di giocare sabato prossimo a Roma contro la Lazio.