Fiorentina, spese all’orizzonte: i riscatti obbligatori costano quanto il nuovo c.s.

La Nazione in edicola oggi nota che sei giocatori in prestito alla Fiorentina su nove totali portano in dote un obbligo di riscatto da formalizzare tra il 2020 e il 2021: il totale da sborsare per tenerli tutti e sei si aggira intorno ai 75 milioni di euro, non trattabili e soprattutto inevitabili, dato che appunto i riscatti sono obbligatori. Gli unici tre prestiti senza obbligo, su cui la Fiorentina ha margine di manovra, sono Badelj dalla Lazio, Dalbert dall’Inter e Ghezzal dal Leicester; a parte questi, 28 milioni andranno al Sassuolo per Duncan (1 milione per il prestito) e Lirola, 11 al Genoa per Kouamé, acquistato a prezzo di saldo poiché infortunato. Questi tre giocatori saranno di proprietà della Fiorentina già nella prossima stagione. Gli altri tre, ovvero Cutrone (3 milioni al momento del prestito e 16 per il riscatto), Igor (8 milioni) e Agudelo (costo variabile in base all’impiego, circa 12 i milioni pattuiti in linea di massima), dovranno essere riscattati a giugno del 2021.