Fiorentina, si torna a lavoro: da monitorare alcuni giocatori

Nella giornata di oggi la Fiorentina tornerà ad allenarsi: da monitorare le condizioni di alcuni giocatori in vista della Roma

Nella giornata di oggi, la Fiorentina riprende ad allenarsi dopo due giorni di riposo. Il messaggio di Italiano è ben chiaro: fate il pieno di energie e ci vediamo mercoledì. Il tecnico viola adesso vuole concentrazione e massima applicazione per queste ultime partite, perché c'è un obiettivo da raggiungere. Oltre ai dubbi legati ad Odriozola, saranno da monitorare anche le condizioni di altri due giocatori: Bonaventura e Torreira, entrambi rimasti fuori nella sfida di San Siro. I due centrocampisti impiegheranno questi giorni per cercare di rimettersi a posto ed essere al meglio della condizioni per il match di lunedì contro la Roma.