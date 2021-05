Fiorentina, si scaldano le seconde linee. L’ultima chance per mettersi in mostra

Si rivedono Quarta e Kouame, le scelte in vista del Crotone

La Fiorentina torna oggi ad allenarsi al centro sportivo dopo i due giorni di riposo concessi da mister Iachini. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico avrà tre allenamenti per decidere la formazione che affronterà il Crotone di Serse Cosmi nell'ultimo appuntamento di una stagione da dimenticare. Molto probabilmente ci saranno numerose novità nell'undici iniziale. Alcune obbligatorie, dovute alle squalifiche di Dragowski e German Pezzella, altre concordate. Tra i pali Terracciano, mentre in difesa si rivedrà Martinez Quarta relegato quasi sempre in panchina dopo l'avvento dello Iachini-bis. Altre seconde linee come Callejon, Eysseric e Kouame possono aspirare a una maglia da titolare, resta da capire se lo stesso destino toccherà anche all'oggetto misterioso Kokorin. Condizioni fisiche permettendo.