Fiorentina senza “iachinitudine”: si è rannicchiata davanti a Terracciano

“Barella sfonda. Perla del centrocampista e l’Inter vola in semifinale“: titola così La Gazzetta dello Sport sulla vittoria dei nerazzurri in Coppa Italia contro la Fiorentina. Riportiamo la breve parte dell’articolo dedicata alla squadra viola:

La Fiorentina è venuta meno in quello che dovrebbe essere il suo tratto, la “iachinitudine”, il carattere e la cattiveria agonistica, a immagine e somiglianza del proprio allenatore. Si è rannicchiata davanti a Terracciano, in pace con se stessa. Si è scossa per brevi periodi, ma per lo più è stata passiva, rispettosa del possesso palla altrui.