Secondo quanto riporta La Nazione, in vista del mercato invernale la Fiorentina tornerà a parlare con il Sassuolo di Alessandro Tripaldelli, esterno sinistro classe 1999. Il giocatore piace a Montella e la società vuol investire su di lui. Pradè vedrà il Sassuolo appena si metterà in moto il mercato. Si punterà sul prestito (per sei mesi) con diritto di riscatto. [SCHEDA]