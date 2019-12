Fiorentina, segnali di ripresa: prima prova andata. E finalmente Commisso esulta al Franchi

Fiorentina-Cittadella, il commento del Corriere Fiorentino: “La prima (prova) è andata. E, visto l’andazzo recente, non era poi così scontato. Finalmente regala un sorriso (casalingo) a Rocco Commisso. Se lo meritava, il patron. Per la passione che ci mette, e per come si è esposto nei giorni più bui per difendere la sua creatura. Soffiava un vento forte ieri, a Firenze. Un vento freddo e, per tutto quello che è successo, contrario alla Fiorentina. Per questo, quello col Cittadella, era molto più di un semplice sedicesimo di finale di Coppa Italia. Per la squadra, e per Montella, questa era una partita pesante come un macigno. Il primo di una serie di esami dai quali, per stessa ammissione di Commisso, dipende l’immediato futuro”.