Fiorentina, secondo giorno libero per la squadra: Malcuit lavora da solo

Secondo giorno libero in casa Fiorentina, con la squadra che si ritroverà domani per preparare al meglio la trasferta di domenica a Genova. Come racconta il Corriere dello Sport, non tutto il gruppo resterà a riposo, però, visto che anche ieri Kevin Malcuit si è allenato da solo al centro sportivo, alla ricerca della miglior condizione fisica. Prandelli avrà bisogno del maggior numero di giocatori pronti ed in forma per la sfida di Marassi, viste le tante assenze. Rientrerà Castrovilli, mentre non ci sarà Amrabat e si attende l’esito del ricordo per Milenkovic, che tiene con il fiato sospeso la Fiorentina.