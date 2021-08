Fiorentina, Roma il tuo primo vero esame. Viola in campo nel segno di Vlahovic

Squadra Viola che scenderà in campo questa sera all'Olimpico. Sarà la prova del 9

Non si tratta del primo match ufficiale della stagione ma, di fatto, possiamo dire che lo sia. Già, perché la Roma è una squadra superiore al Cosenza in maniera nettissima e la gara di stasera rappresenta per la Fiorentina la prova del 9. I Viola sono chiamati ad una missione: mostrare quell'identità e quella solidità che nelle ultime stagioni sono venute a mancare.

Sarà, per forza di cose, anche il match di Dusan Vlahovic, l'uomo più chiacchierato del momento la cui presenza in Viola sembra oggi più probabile. Sempre in attesa che si tenga il decisivo faccia a faccia fra Rocco Commisso, arrivato ieri a Roma, e il bomber classe 2000. Il match di stasera si preannuncia già come uno snodo fondamentale. In primis, per capire che Fiorentina avremo davanti in termini di prestazione, anche se, come sempre, in fin dei conti conterà il risultato. Lo scrive La Nazione.