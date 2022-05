Fiorentina-Roma ha ricordi vivi. Ora la parola d’ordine è provarci

Fiorentina-Roma affonda i ricordi in due partite indimenticabili: ma nel presente la parola d'ordine è provarci

Sulle pagine di Repubblica questa mattina in edicola troviamo un riferimento a Fiorentina-Roma, match che si disputerà al lunedì sera. La partita si è già giocata in questa particolare giornata nel 2001, con il settore ospiti giallorosso che aveva ironizzato sul non giocare nel weekend con uno striscione: “Semo tutti parrucchieri”. Il quotidiano ricorda come quell'anno i capitolini si laurearono campioni d'Italia, mentre la Fiorentina vinse una Coppa Italia, ultimo trofeo alzato dai viola ancora oggi. Allora trionfò proprio la formazione viola: 3-1, alla prima di Batistuta al Franchi da ex.