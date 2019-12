Fiorentina-Roma: 3-5-2 e doppia punta contro la seconda difesa della Serie A

Sarà una Fiorentina tatticamente differente quella che stasera affronterà al Franchi la Roma. Lo riporta questa mattina anche La Repubblica che sottolinea il cambio di modulo in casa viola a causa dell’assenza obbligata su Federico Chiesa per infortunio. Senza il numero 25 il tecnico viola sceglierà un cambio di modulo, magari con il 3-5-2, andando a inserire un uomo in più sulla linea del centrocampo e sfruttando le corsie con gli esterni difensivi.

Davanti Vlahovic e Boateng potrebbero affiancarsi fin dall’inizio. La Fiorentina che non riesce a trovare facilmente la via del gol affronterà questa sera quella che finora è la seconda miglior difesa della Serie A.