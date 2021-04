Fiorentina risucchiata nel gorgo, la salvezza passa dalla continuità

Molto si deciderà attraverso gli scontri diretti nella zona calda della classifica: occhi puntati sulla gara del 12 maggio a Cagliari, e nel frattempo Bologna e Lazio per mettere distanza fra sé e gli avversari in difficoltà

Un forte giramento di scatole, nonostante quattro punti in due partite molto complicate. E' lo stato d'animo della Fiorentina secondo il Corriere Fiorentino, che analizza il paradosso dei ragazzi di Iachini, rinfrancati dai propri risultati ma non da quelli delle concorrenti. Il calendario, poi, non è semplicissimo: ci sono Bologna in trasferta, Lazio in casa e poi, il 12 maggio, ecco lo scontro diretto a Cagliari. Poi chiusura con Napoli in casa e Crotone fuori, ma i segnali arrivati con la Juventus sono buoni, e nessuno può contare su un attaccante come Vlahovic. La salvezza passa dalla strada della continuità, mai imboccata dalla Fiorentina con due vittorie consecutive che mancano dalla stagione scorsa.