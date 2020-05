L’incubo Covid-19 spaventa Fiorentina e Sampdoria. Come scrive La Gazzetta dello Sport però, emerge come i sei nuovi casi all’interno della squadra viola (tre giocatori, tre membri dello staff) siano asintomatici ed essendo basso il tasso virologico l’auspicio è quello di avere tutti a disposizione già a partire dalla fine di maggio. Con i precedenti casi di marzo, il pianeta viola conta così 18 contagiati tra calciatori, elementi della società e familiari, e – visto il regime di isolamento imposto dalla società – è probabile come il secondo filone di infetti sia ancora figlio della prima ondata.