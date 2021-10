Fiorentina-Real, cose serbe. L’ipotesi (con conguaglio) per Vlahovic in blanco

La società gigliata si guarda intorno in cerca di soluzioni al caso Vlahovic: c'è una strada che porta allo scambio con le merengues

E se alla partenza di un attaccante serbo si rispondesse con un attaccante serbo? La Nazione avanza l'ipotesi di uno scambio con il Real Madrid: Vlahovic alla corte di Ancelotti, Jovic e soldi a Firenze per sostituirlo. Ciò detto, il nome più gettonato rimane quello di Andrea Belotti, sul quale c'è anche il Milan dove la concorrenza è tante. Probabile, comunque, che il capitano del Torino arrivi a scadenza per potersi accordare a zero con qualsiasi squadra.