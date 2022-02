Fiorentina, quanti passi in avanti rispetto allo scorso campionato: i numeri

La Fiorentina ha ben 17 punti in più rispetto alla scorsa stagione

La Fiorentina sta raccogliendo consensi e seminando entusiasmo per via del gioco, della nuova mentalità, dello spirito di gruppo, del lavoro di squadra e del rilancio di chi era considerato un esubero.

Poi ci sono i numeri: 17 punti in più dopo 25 giornate (in attesa di recuperare la gara contro l'Udinese), 7 posizioni in più in classifica, 18 gol in più (da 26 a 44), più del doppio di vittorie conquistate (13 contro 6). Numeri che certificano - scrive il quotidiano - come la Fiorentina sia la squadra con la maggior crescita rispetto al campionato scorso.