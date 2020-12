Fiorentina, può tornare di moda El Shaarawy. Il giocatore proposto a Pradè

Con la sessione di gennaio che si avvicina, iniziano anche i rumors sui giocatori che potrebbero interessare alla Fiorentina per rinforzarsi nel mercato invernale. Le agenzie di scommesse inseriscono i viola come possibile destinazione per Papu Gomez (quotata a 10, quindi improbabile), ma in attacco qualcosa necessariamente si farà. Oltre al tormentone Piatek, sta prendendo quota l’ipotesi Caicedo, mentre in uscita da monitorare la situazione di Cutrone che può finire al Torino come spalla di Belotti. Come scrive La Nazione, negli ultimi giorni a Pradè è stato proposto Stefan El Shaarawy. Il nome dell’ex Roma era transitato da Firenze già in agosto, prima che il giocatore di proprietà dello Shanghai Shenhua aveva trattato invano anche un ritorno nella capitale. A gennaio però lo scenario può cambiare di nuovo, e la Fiorentina tentare un nuovo approccio. LE SCHEDE DEGLI OBIETTIVI VIOLA SU TUTTITALENTI.COM

