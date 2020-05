Fiorentina, prove di normalità: tornano divise, pallone e allenamenti di gruppo

Il Corriere dello Sport si sofferma sul quotidiano della Fiorentina che pian piano sta tornando alla normalità. I giocatori stanno nuovamente indossando le divise ufficiali, era stato strano quando tutti si erano presentati con indumenti diversi. Nelle sedute di lavoro si è rivisto il pallone e ora è arrivato anche il via libera per gli allenamenti di gruppo. Piccoli passo per tornare a fare le cose, in sicurezza, ed in modo normale.