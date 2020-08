Ultimo impegno stagionale della Fiorentina, che stasera alle 20.45 sfida a Ferrara la già retrocessa Spal. Iachini schiererà i suoi con il 3-4-3. In porta conferma per Terracciano, davanti al quale agiranno Milenkovic, Pezzella e uno tra Caceres (favorito) e Ceccherini. In mediana Badelj e Duncan, con Dalbert a sinistra e Lirola (favorito) o Venuti a destra. In attacco sarà tridente inedito, con Chiesa, Kouame e Sottil.

***E STASERA CON GLI EMILIANI SI PARLARÀ ANCHE DI MERCATO