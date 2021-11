Fiorentina Primavera show, monologo viola: 5 successi di fila

La squadra di Alberto Aquilani è seconda in classifica. I meriti del tecnico ed i nuovi acquisti azzeccati

Spazio alla sorprendente Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani su La Nazione. Sotto l’aspetto del gioco e delle idee, le difficoltà incontrate nella passata stagione sono un brutto ricordo: sono tante le note positive nel percorso che ha portato i baby viola al secondo posto in classifica in solitaria. Corradini e compagni sono arrivati alla pausa per la Nazionali con un filotto record di vittorie, ben cinque. Numeri che, a livello giovanile, la Primavera non faceva registrare dall’ottobre 2015, quando la regular season non era ancora a girone unico e l’attacco era guidato da un certo Federico Chiesa. Un risultato figlio del lavoro di questi mesi e che, nonostante gli ostacoli iniziali, ha visto ripagata la scelta da parte della dirigenza viola di rinnovare la fiducia a un tecnico emergente ma con le idee chiare come Aquilani.