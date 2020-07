Fiorentina più forte dei forfait dell’ultimo, contro il Lecce cala il tris

Anche Il Corriere dello Sport esalta la prestazione della Fiorentina a Lecce che archivia una volta per tutte il discorso salvezza. I viola hanno rinunciato a Dragowski e Dalbert, con Castrovilli acciaccato e in panchina, ma non hanno mollato nulla. Anzi, tre gol al Lecce in meno di un tempo proiettano la squadra verso il futuro. Chiesa si è messo alle spalle le polemiche col gol e Cutrone ha dato continuità. Bene anche Ribery, titolare per l’ennesima volta. La salvezza è ormai raggiunta, per il Lecce c’è ancora tanto da fare.