Fiorentina, Piatek non vuole fermarsi: l’obiettivo è il jackpot al Mapei

Piatek è scatenato. L'obiettivo è quello di trovare il jackpot anche nella partita di stasera contro il Sassuolo

Krzyztof Piatek ha realizzato 5 gol in 6 partite con la maglia della Fiorentina e non ha sicuramente voglia di fermarsi. L'obiettivo di oggi è sbancare al Mapei, con un Sassuolo in forma certo, ma chi se non lui può continuare ad incantare il popolo viola con le sue reti. Come riporta il Corriere dello Sport, sembrano passati anni dall'addio di Vlahovic dalla Fiorentina, invece sono passati meno di due mesi. È grazie al duro lavoro del Pistolero se Italiano ha deciso di riconfermarlo anche contro il Sassuolo ed è suo dovere continuare a dimostrarlo. Gli altri dieci della formazione anti neroverdi non sono così sicuri del posto come lui. Il tecnico viola ci ha stupito fin dalla prima giornata con alcune scelte degli undici titolari. Ricordando che mercoledì arriva al Franchi la Coppa Italia, Italiano ha ribadito come i suoi in questo momento debbono pensare solamente a sbancare il Mapei.