Fiorentina, perché hai un punto in meno rispetto all’anno scorso?

Non è stato un brutto inizio di campionato, eppure la Fiorentina ha un punto in meno rispetto alla passata stagione. I viola sono la seconda squadra più giovane della Lega, dopo il Milan, ma hanno subito quasi il doppio delle reti che aveva subito la banda-Pioli nel 2018-2019 alla dodicesima di campionato.

Va registrata la metamorfosi tattica, le tappe sono state bruciate dopo le prime due gare per trovare un nuovo equilibrio, e il gruppo ha trovato nuova consapevolezza. Un inizio complicato, che però, trasferta di Genova a parte, aveva messo in risalto la grinta e i punti di forza dei gigliati, che avevano convinto. Fino alla sconfitta con la Lazio, dopo la quale sono arrivate la faticosa vittoria in rimonta a Sassuolo, non bissata in casa col Parma. Chiude la carrellata la caporetto di Cagliari, vera eccezione di questo inizio viola. Un punto in meno della scorsa stagione, come mai? Risponde La Nazione:

– Montella deve lavorare ancora sulla personalità;

– Lirola non ingrana in difesa;

– Mancano le idee di Badelj nel mezzo;

– A quando il vero 9 in attacco?

– Approcci sbagliati, troppi inizi in salita;

– Polveri bagnate da parte di Chiesa.