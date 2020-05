Asse Milan-Ramadani: Fiorentina spettatrice interessata, attenzione al futuro di Rebic e Milenkovic

Il Milan è pronto alla rivoluzione con l’avvento in panchina, sempre più probabile, del manager tedesco Ralf Rangnick. Secondo il Corriere dello Sport, è pronta a crearsi un asse di mercato con il famoso agente Fali Ramadani. Non è un caso che proprio Ante Rebic sia un assistito di Ramadani e che quest’ultimo abbia inciso positivamente sulla riuscita dell’operazione tra il Milan e l’Eintracht Francoforte per riportare il croato in Italia. La formula del prestito biennale consente ai rossoneri di avere ancora tempo prima di pensare a enunciare una cifra ai tedeschi per acquistarlo definitivamente, ma l’idea del Milan è di sfruttare Andrè Silva per abbassare molto il prezzo. La Fiorentina guarda con attenzione l’affare considerando che ricaverebbe una percentuale del 50% dal prezzo che il club rossonero verserà nelle casse tedesche. L’altro assistito del procuratore macedone sempre in ottica rossonera è il centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic. Al momento tra i due club non ci sono trattative ma l’idea potrebbe decollare se la Viola insistesse per Lucas Paquetà (CLICCA QUA PER LA SCHEDA). La Fiorentina potrebbe infatti tentare un rilancio con una richiesta di circa 28 milioni di euro e il Milan potrebbe chiedere di inserire il centrale serbo nella trattativa. Pradè vuole regalare a Commisso un grande numero dieci e lui è senza dubbio in cima alla lista