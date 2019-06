Fiorentina, per l’attacco resiste il sogno El Shaarawy. Ma su di lui c’è anche una big…

Tra i sogni, per quanto di difficile realizzazione, c’è anche quello di Stephan El Shaarawy (26): ha un contratto in scadenza 2020 che spinge per prolungare, ma con un sostanziale ritocco economico (da 2,5 milioni più bonus a 4). Fin qui, però, a farla da padrona è stato il silenzio. Va detto – osserva Stadio in edicola oggi – che sulle tracce dell’attaccante cresciuto nel vivaio del Genoa si è messa anche la Juventus, che sul piatto può mettere anche la partecipazione europea in Champions, ma in merito il ragazzo potrebbe dover riflettere sulla possibilità (concreta) di non poter contare su una maglia da titolare.