Fiorentina, per decollare servono i gol delle ali

La Fiorentina è solo 12esima per il contributo degli esterni

"Fiorentina in decollo: serve la forza delle ali": titola così il Corriere dello Sport che si concentra sullo scarso contributo degli esterni in termini di gol. Se la squadra viola è ancora in corsa per l'Europa lo deve ai gol di Vlahovic prima e a quelli di Piatek ora, ma per sperare mi un obiettivo più corposo servono anche le reti degli esterni.