Fiorentina-Parma, la cabala sorride ai viola, azzurri per l’occasione. L’arbitro…

5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, all’ultima giornata 2017-2018 contro il Milan. Questo il bilancio della Fiorentina con la maglia azzurra di Santa Croce, che porta bene ai gigliati quando viene scelta per scendere in campo. A ciò si aggiunga anche il successo sul Torino in Coppa Italia la scorsa stagione. L’ultimo successo risale al 3-4 in casa del Chievo Verona nello scorso campionato, mentre l’ultima volta con la maglia azzurra finì 0-0 a Udine, prima del lockdown. La media realizzativa è di 2 gol a partita, 20 in 10 gare, cosa che potrebbe essere di buon auspicio. E l’arbitro? Rosario Abisso ha diretto la Fiorentina 5 volte: 4 vittorie e un pareggio per i viola, quest’ultimo risale al 3-3 interno contro l’Inter, riacciuffata con il rigore di Veretout all’undicesimo minuto di recupero. Dunque, la cabala è con Iachini. Adesso a lui i fatti.