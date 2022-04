Fiorentina, osa: serve un’incetta di punti per affrontare un maggio di fuoco

Tutto sul campionato e sulla possibilità di arrivare in alto

Ora serve il coraggio di osare: non ci sarà tempo per sentire la fatica, l’obiettivo è trascinare la squadra verso quegli orizzonti che il tecnico viola aveva sempre intravisto, pur stando attento a dosare le parole. Si gioca ogni tre giorni, e non si potrà sbagliare niente, si legge su La Nazione. Roma e Lazio sono impegnate contro Inter e Milan e potrebbero perdere punti, l'occasione è ghiotta contro il fanalino di coda Salernitana che pure è in un momento di forma da non sottovalutare. Poi l'Udinese al Franchi, dove la Fiorentina ha costruito molte delle sue fortune stagionali. Quindi il prossimo mese riserverà le gare più complesse. Il fine settimana del primo maggio di fronte, a San Siro, ci sarà il Milan dell’ex Pioli in quello che si preannuncia un altro “stress test” di primissimo ordine. Servirà, poi, massima attenzione alla sfida contro la Roma, prevista l’8 maggio a Firenze, con i giallorossi che giocheranno la semifinale di ritorno di Conference League in casa con il Leicester tre giorni prima. Sampdoria fuori e Juventus in casa chiuderanno la stagione, che può ancora regalare gioie immense.