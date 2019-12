Fiorentina ok, ma Montella non è salvo: contatti con Gattuso

“Oro Benassi. Fiorentina anticrisi“: titola così il Corriere dello Sport. Riportiamo una parte dell’articolo di Alessandro Rialti:

Una squadra, quella di Montella, che gioca per uscire dalla nebbia del campionato, ultime quattro gare un punto e l’altra che invece viaggia oltre le nuvole a cielo aperto. Viola che alla fine passano il turno anche se insistono le notizie che avvolgono la panchina viola che parlano di insistiti contatti con Gattuso, mentre c’è pure il nome di Prandelli che aleggia. Viola che vincono, ma lo fanno soffrendo. Prima per una bella Cittadella che Venturato presenta completamente rinnovato. Poi perché c’è un fallo da ultimo uomo di Venuti su Celar che costringe la Fiorentina a giocare per un’ora con un uomo in meno. La Fiorentina soffre e rischia, però mostra compattezza. Viola che rivedono il miglior Benassi della stagione, autore di una doppietta.