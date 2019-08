Fiorentina ok a Livorno: Boateng falso nove, centrocampo da inventare

Su La Gazzetta dello Sport troviamo un commento sull’amichevole di ieri vinta dalla Fiorentina per 1-0 contro il Livorno:

E’ la prima del Boa. Montella lo propone da falso nove. Per il tecnico viola è un ritorno al passato, al suo primo ciclo con la Fiorentina quando «inventò» Jovetic come finto centravanti. Boateng è ovviamente ancora lontano dalla condizione fisica migliore. Però interpreta bene il ruolo venendo incontro ai centrocampisti e aprendo spazi per gli inserimenti dei compagni. È la squadra, piuttosto, a doversi abituare a un attaccante con queste caratteristiche. Boateng si muove con tempi corretti ma di palloni giusti per concludere a rete neppure l’ombra. Per sbloccare il risultato la Fiorentina deve affidarsi ancora una volta a un’accelerazione di Chiesa. Al 14’ Federico si accende e dalla sinistra mette in mezzo un pallone che Benassi sfiora e Sottil corregge in rete con una splendida girata. Gran gesto tecnico, gran gol.

La Fiorentina parte con il 4-3-3. Sarà il modulo base. La manovra non scivola via fluida ma è normale. Il centrocampo è ancora tutto da inventare. Cristoforo, in versione play verrà ceduto; Castrovilli è un talento in grande crescita ma ancora acerbo e Benassi è più bravo come incursore che come costruttore di gioco.