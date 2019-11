Fiorentina, oggi l’amichevole contro l’Entella: occhi puntati sul centrocampo

Manca una settimana e spiccioli alla gara di Verona, e così la marcia d’avvicinamento alla ripresa del campionato passa anche attraverso l’amichevole che la Fiorentina disputa oggi pomeriggio (inizio ore 15) al Franchi contro l’Entella. Non mancheranno i motivi d’interesse. Uno su tutti, si legge su Stadio in edicola oggi, la ricerca dei sostituti di Castrovilli e Pulgar. Due terzi di centrocampo da rifare e il punto interrogativo su Badelj che rientrerà a Firenze solo mercoledì. Montella deve verificare se la coppia Benassi–Zurkowski può fare al caso dando per scontata la conferma del croato in regìa o se, viceversa, sono più funzionali le soluzioni che portano a Cristoforo o persino a Boateng.