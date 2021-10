Fiorentina oggi in campo. Venduti più di ottomila abbonamenti

Oggi la Fiorentina inizierà a preparare la gara col Cagliari

La Fiorentina tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio per iniziare a preparare la partita di domenica pomeriggio al Franchi contro il Cagliari. In città non manca l'entusiasmo, lo dimostra il fatto che sono già stati venduti oltre 8.000 mini abbonamenti per assistere alle prossime sette gare al Franchi. L'offerta doveva terminare ieri, ma si protrarrà fino al 22 ottobre, per dare una possibilità in più a chi fosse ancora interessato all'acquisto. Lo scrive il Corriere dello Sport.