Fiorentina, numeri impietosi lontano dal Franchi: serve la svolta

Repubblica Firenze analizza l’andamento in trasferta della Fiorentina. I numeri sono impietosi. Lontano dal Franchi i viola hanno conquistato soltanto 9 degli attuali 29 punti in classifica. Meno di un terzo e per di più con un altro dato allarmante: fuori casa i viola hanno incassato 26 gol, con la disfatta sul campo del Napoli ( 6- 0) che ha fatto sballare tutte le statistiche a supporto di questa evidenza.

Iachini è stato vicino alla vittoria contro l’Inter alla seconda giornata. Fatali i pareggi contro Spezia e Parma. Prandelli ha dovuto attendere ben sette gare prima di ottenere un successo esterno. E che successo: 3-0 contro la Juventus a Torino poco prima di Natale. Tre punti e tre gol che illusero e distolsero l’attenzione della squadra e dell’ambiente dal vero obiettivo di questa Fiorentina: la salvezza. Tanto che i viola nelle successive cinque trasferta riusciranno a raccogliere soltanto un punto. Quello in casa del Torino. Poi solo sconfitte, fino alla vittoria spazza crisi a Benevento.

La seconda missione di Iachini passa anche e soprattutto dalle gare in trasferta. Un po’ perché il suo secondo debutto sarà sabato a Genova, in uno stadio che Iachini conosce molto bene avendo allenato la Samp nel 2011/12. Un po’ perché il calendario dice che la Fiorentina affronterà tutte le big al Franchi. Un’alternanza davvero bizzarra: Atalanta, Juventus, Lazio e Napoli in casa mentre in trasferta i viola se la vedranno con Genoa, Sassuolo, Verona, Bologna, Cagliari e Crotone.