Fiorentina, non ti distrarre: il calendario non sorride ai viola

Il passo in avanti contro il Benevento è stato importantissimo, ma, si legge su La Nazione, adesso serve alzare l’asticella. Le dirette concorrenti, come preventivabile, non hanno fatto punti, eccezion fatta per il Parma che ha sorpreso la Roma, ma a Firenze è in arrivo il Milan, primatista di punti in trasferta in questo campionato. E dato che dopo i rossoneri arriveranno al Franchi solo squadre in lizza per piazzamenti europei, diventa fondamentale raccogliere punti lontano da casa, a partire da dopo la sosta col Genoa. Poi ci saranno Sassuolo e Verona, e per il volo in Sardegna in casa del Cagliari sarebbe auspicabile avere già in cassaforte la salvezza matematica, per poi poter vendicare il 6-0 di Napoli e concedersi una tranquilla chiusura a Crotone, con la pianificazione del futuro già avviata.

Anche il Corriere Fiorentino sottolinea come la Fiorentina non debba fermarsi, facendo affidamento sulle proprie forze piuttosto che sulle disgrazie altrui: il calendario dei viola è senza dubbio quello che presenta il più alto coefficiente di difficoltà.