“Fiorentina, non esitare: il prezzo per l’area Mercafir è giusto”

Su La Nazione e sul Corriere Fiorentino in edicola oggi troviamo un approfondimento sulla valutazione di 22 milioni di euro per l’area Mercafir all’interno della quale dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Fiorentina. La società Praxi, responsabile della perizia, fa notare che a Firenze i valori di acquisto sono molto più alti rispetto a Torino. Il Comune ha valutato alla maniera dell’Agenzia delle Entrate, mentre Praxi ha considerato anche “tutti i bilanci delle società di calcio, italiane ed europee, che negli ultimi anni hanno costruito uno stadio nuovo e, partendo dai ricavi delle partite e di tutto il settore delle attività connesse, valuta quanto è stato l’aumento di fatturato”; la differenza risulta di 100mila euro su 22 milioni, quindi c’è una doppia conferma. In tutto questo rientrano anche l’aumento del fatturato e gli introiti derivanti dalla concessione del nome dell’impianto.

Il valore dello stadio è di circa 152 milioni, con un costo dei posti che varia da due a tremila euro ciascuno. Le tempistiche: 18 mesi per la progettazione e 36 per la progettazione (4 anni abbondanti). Da vedere se la Fiorentina sarà d’accordo e se parteciperà realmente all’asta dell’8 aprile.