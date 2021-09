Fiorentina-Napoli per i rispettivi record: Italiano a caccia di Trapattoni

I viola possono eguagliare un dato storico come quello fatto registrare dal Trap in quel leggendario 1998-99

La Nazione sottolinea come quella di domenica tra Fiorentina e Napoli sarà una sfida spartiacque per il destino delle due formazioni. I viola e gli azzurri sono le squadre che hanno subito meno gol nei primi tempi e che tengono di più il possesso della palla, ma è il momento attuale che catalizza l'attenzione: con una vittoria, Italiano eguaglierebbe i 15 punti di Trapattoni dopo sette giornate della stagione 1998-99, mentre Spalletti è a caccia della settima vittoria in sette partite. Con l'Inter rimase imbattuto nelle prime sette di campionato nel 2017-18.