Fiorentina-Napoli, lite nel post partita tra Dainelli e gli azzurri

Il retroscena della Gazzetta: attimi di tensione nel post partita, poi la pace

Valeva tantissimo Fiorentina-Napoli di ieri, soprattutto (ovvio) per gli azzurri a cui servivano i 3 punti per avvicinarsi alla prossima Champions League. La Fiorentina ha onorato l'impegno senza fare sconti alla squadra di Gattuso (meritandosi anche gli elogi de La Stampa) e per questo al triplice fischio è esplosa la gioia del gruppo partenopeo. E non sono mancati attimi di tensione, come riferisce la Gazzetta dello Sport. La festa dei giocatori azzurri nello spogliatoio ospite avrebbe infatti infastidito il dirigente viola Dario Dainelli, che avrebbe avuto qualcosa da ridire. "Sono volate parole grosse, poi la pace" riporta la rosea.