La Gazzetta dello Sport in edicola oggi celebra i risultati della Juventus di Maurizio Sarri, unica squadra imbattuta in Europa, se si tiene conto anche della Champions League, con sei vittorie e un pareggio in campionato. Quel pareggio è arrivato a Firenze, ed è stato percepito dai tifosi bianconeri come un campanello d’allarme, data la superiorità della banda-Montella nel match. Alla fine, gli allarmismi si sono rivelati infondati…

Tutto sulla Champions League su Numericalcio.it