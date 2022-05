Fiorentina, l’Europa sarà l’ago della bilancia nel rapporto tra club e tifosi

Un risultato che orienterà il livello di complicità fra tifosi e club

La Juve, sempre lei, sennò che finale da romanzo sarebbe, sulla strada della Fiorentina. E se di solito il frastuono intorno al match fa rimbombare per default rivalità e orgoglio, stasera c’è in ballo l’Europa: o dentro, o fuori. In ogni caso roba più seria e concreta del solito per un incrocio che in questa stagione la Juve ha già vinto tre volte non lasciando mai dietro di sé una scia di superiorità, o la sensazione di aver giocato meglio della Fiorentina. Così La Nazione presenta la sfida di questa sera tra Fiorentina e Juvnetus.