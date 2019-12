Fiorentina, le strategie per gennaio. Colpi in entrata e non solo, gli scenari

L’edizione fiorentina di Repubblica si concentra sul mercato, sia in entrata che in uscita: tre o quattro saranno gli acquisti, tra cui si spera di far rientrare anche il miglior Chiesa, frenato da problemi fisici in questa prima parte di stagione. La Juventus, che probabilmente venderà Bernardeschi e Douglas Costa, è ancora la squadra più forte sul figlio d’arte viola per giugno. No secco, invece per Castrovilli all’Inter: la Fiorentina vuole difendere i propri gioielli. In entrata da registrare il forte interesse di Commisso per Simone Zaza, che però costa caro, 15 milioni per portarlo via da Torino; il Wolverhampton ha aperto alla cessione di Cutrone, prelevato dal Milan solo pochi mesi fa e richiesto da molti club. Per una punta che viene, una che va: Pedro, vero flop di questa seconda parte del 2019, è conteso da Braga, Benfica, Schalke 04 e CSKA Mosca.

Sugli esterni occhio alla concorrenza del Napoli per Politano, che potrebbe portare in nerazzurro Llorente, stimato da Conte; la Fiorentina è interessata all’ex Sassuolo, come all’altro esterno che a Sassuolo, con Iachini e Politano, ha fatto faville, ovvero Domenico Berardi, che come Zaza ha una valutazione molto alta. A centrocampo i nomi sono quelli di Praet e Mandragora, anche se dall’Inghilterra non ci sono segnali di apertura. Per la difesa seguiti Bonifazi e Juan Jesus, ai margini di Torino e Roma.

