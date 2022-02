Fiorentina-Lazio, la sfida delle deluse. Il club di Lotito è… Immobile

Lotito è alle prese con le critiche per una linea di immobilismo sul mercato

"In zona Europa League esce ridimensionata la Fiorentina. Sorridono le casse del club riempite con la cessione di Vlahovic. Ma tecnicamente la squadra si è indebolita. Piatek viene da stagioni deludenti, Cabral sarà in grado di stupire subito? I tifosi sognavano Ikonè, ma al servizio di Vlahovic. E tutto questo senza dilungarci su come l’ambiente viola sia stato sconquassato dalla cessione del giocatore più importante alla Juve, proprio come Chiesa solo 18 mesi fa. Sabato c'è già uno scontro diretto molto delicato: arriva la Lazio altro club con la tifoseria delusa".