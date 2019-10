Fiorentina-Lazio, il primo scontro diretto: una partita da vincere per tanti motivi

Sul Corriere Fiorentino si parla di Fiorentina-Lazio. Uno scontro diretto, perché arrivano al faccia a faccia a braccetto a 12 punti, eppure con clima opposto. Viola in salute, biancocelesti sulle montagne russe: vincere vorrebbe dire dare una bella spallata a una diretta concorrente. Poi, c’è la voglia di vincere davanti al patron Commisso, che non ha ancora assistito dal vivo ad una vittoria della squadra di Montella. Altra prima volta in attesa è quella del gol di Ribery al Franchi. Infine Caceres e Badelj, che hanno una voglia matta di dimostrare che la Lazio ha fatto male a lasciarli andare.