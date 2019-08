Lavori in corso, ma eliminazione evitata. Venerdì torna Commisso: novità in arrivo?

Il commento di Fiorentina-Monza de La Nazione: “Due assist di Montiel, due gol di Vlahovic e poi il ricamino di Chiesa con i calzettoni abbassati, come la condizione fisica ancora non esplosiva: nel finale di una partita accaldata la Fiorentina allontana il pericolo dell’eliminazione in coppa Italia contro il Monza. Lavori ampiamente in corso in una Fiorentina che sabato prossimo riceverà il Napoli. Almeno altri tre acquisti dovranno aggiungersi a questo gruppo, possibile che l’arrivo di Rocco Commisso (venerdì) coincida con l’arrivo di notizie interessanti”.