Fiorentina: la squadra è imperfetta, ma può far sognare

Questa Fiorentina non ha pretese, non ha obbiettivi obbligati, ma tanti giovani di qualità che possono far divertire ed innamorare i tifosi viola. Su La Repubblica troviamo un interessante punto di vista sulla squadra viola che sta prendendo corpo, e conscia dei suoi mezzi e dei suoi limiti può fare qualcosa di interessante in questa stagione. Perchè questa squadra è imperfetta, e lo sa, con tanti giovani talenti che devono fare il passo, o campioni vicini alla fine della carriera, ma con qualche incognita in grado di far saltare il banco, come Chiesa e Castrovilli, aspettando i nuovi arrivati come Pedro, che potrebbero rivelarsi una carta importante per il futuro viola. Non sarà una stagione facile, serve armarsi di pazienza quando le cose andranno male, ma in un anno di transizione come quello che si appresta a vivere la Fiorentina, ci sarà da divertirsi.