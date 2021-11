Fiorentina, la probabile formazione: c’è Venuti, due dubbi per Italiano

L'emergenza costringe Italiano ad alcune scelte obbligate, ma non mancano i dubbi

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Milan con gli uomini abbastanza contati, soprattutto dalla cintola in giù. Dragowski, Milenkovic, Quarta, Nastasic, Pulgar, Benassi, Kokorin: la lista degli indisponibili, fra squalifiche e guai fisici, è davvero lunga. Ecco perché, almeno nel reparto arretrato, Italiano ha le scelte quasi obbligate per quel che riguarda la formazione. Sarà Venuti a prendere posto accanto ad Igor davanti a Terracciano con Biraghi e Odriozola confermati sulle fasce laterali. Torreira dirigerà i lavori in cabina di regia con Bonaventura accanto a lui. Ballottaggio per quel che riguarda l'altra mezzala con Castrovilli che sembra in vantaggio su Duncan. Una riserva da sciogliere anche sul tridente: Vlahovic e Saponara sono sicuri del posto, sulla destra, Callejon dovrebbe spuntarla su Sottil.