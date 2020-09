Fiorentina, la probabile formazione anti-Lucchese: mediana da reinventare

Dovendo fare a meno dei nazionali – Castrovilli è rientrato alla base ieri ma la sua tendinite non desta particolari preoccupazioni – la Fiorentina prepara l’undici iniziale in vista del test amichevole di stasera, alle 19:30 al Franchi contro la Lucchese. Secondo La Nazione spazio in avanti per Kouamé e Ribery, pronto a trascinare nuovamente tutti riprendendo da dove aveva interrotto. Terracciano in porta, Ceccherini a fare le veci di Milenkovic nel terzetto con Pezzella e Caceres; Venuti e Lirola dovrebbero occupare le fasce, mentre in mediana è probabile che Iachini cominci a studiare una soluzione alternativa ad Amrabat, visto che il marocchino è squalificato per la prima di campionato. La probabile mediana è quindi composta da Duncan, Benassi e Agudelo. Si valuteranno poi i minutaggi di Igor e dei giocatori in bilico, quelli come Montiel e Cristoforo, che devono convincere la Fiorentina a non estrometterli dal progetto.

La probabile formazione: Terracciano; Ceccherini, Pezzella, Caceres; Venuti, Duncan, Agudelo, Benassi, Lirola; Ribery, Kouamé.

