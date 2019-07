Su La Gazzetta dello Sport troviamo la probabile formazione della Fiorentina per la sfida contro l’Arsenal, in programma stasera a mezzanotte. Sarà un 4-3-3, con Dragowski in porta, in difesa Hancko, Ceccherini, Ranieri e Terzic, a centrocampo Zurkowski, Cristoforo e Saponara, in attacco Sottil, Vlahovic e Eysseric.