La lunga notte del Franchi. Quella dove la Fiorentina spera di sfatare il tabù della vittoria che in campionato manca da metà febbraio. Che addirittura in casa non arriva dal dicembre 2018. Che ci volesse tempo (e pazienza) lo si era capito fin dal primo abbraccio di Commisso con Firenze. […] Nessun dramma, ci mancherebbe. La gara infrasettimanale permette ai viola di giocarsi un’altra carta per dare una svolta alla classifica. Vincere per spazzare via critiche e perplessità, contro la Sampdoria che ha un solo punto in più e che a livello societario non sta attraversando certo un buon momento. La parola d’ordine è insistere. […] È nei momenti di difficoltà che viene fuori il carattere. Vale per Montella, ma anche per la squadra.