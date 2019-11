Fiorentina, la difesa balla: è la peggiore degli ultimi quindici anni

Mai così male dal ritorno in Serie A ad oggi. Fa riflettere il dato riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, che sottolinea le mancanze di una difesa capace, si fa per dire, di subire 19 reti in 12 partite. Pesano molto le “scoppole” rimediate da Napoli e Cagliari, senza le quali il dato scende a 10 in 10, ma i numeri sono spietati.

Non è il dato peggiore del nuovo millennio: nell’anno della retrocessione, 2001-2002, le reti incassate furono addirittura 24, mentre nel campionato attuale hanno fatto peggio Genoa (26), Lecce (25), Sassuolo (21), Bologna e Brescia (20). Eppure Dragowski ha ottenuto anche tre porte inviolate, segno che la difesa non è totalmente in tilt, ma che è instabile e rischia di imbarcare ai primi cedimenti.