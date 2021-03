Fiorentina, la crisi è continua. Terza sconfitta nelle ultime quattro gare

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, all’Udinese è bastato un guizzo isolato per abbattere una fragile Fiorentina in crisi continua. Per i viola terza sconfitta nelle ultime quattro gare, un solo punto all’attivo nelle ultime cinque trasferte. Un bottino troppo scarno anche per l’obiettivo minimo della salvezza. Ieri al Friuli evidente sin dall’inizio il desiderio di entrambe di non correre rischi, sembrava un pareggio scritto, eppure ancora una volta è la squadra gigliata a cedere di colpo sul finale. Sulle fasce c’erano corridori che potevano arrivare spesso al cross e tra centrocampo e trequarti non mancavano giocatori con piedi buoni e idee chiare, non sono serviti. C’è chi le chiama sfide tattiche, scrive il quotidiano, ma è stata semplicemente una brutta partita. Raramente si è vista una manovra fluida o un movimento senza palla, e mercoledì arriva la Roma al Franchi…

